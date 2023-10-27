Президент Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним 21 полеглого Героя України: Всі імена, які сьогодні прозвучать, – це імена подвигів

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців Збройних Сил України та Служби безпеки України, які удостоєні звання Героя України посмертно.

Вручення відбулося в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

«Сьогодні прозвучать звання, імена, прізвища та по батькові 21 громадянина України, полеглих воїнів Збройних Сил України та Служби безпеки України. Солдатів, сержантів та командирів. Синів, братів, батьків. Побратимів, з якими було честю служити. Громадян, якими могла б пишатися кожна поважна держава. Всі імена, які сьогодні прозвучать, – це не просто імена, це імена справжніх подвигів. Імена порятунку – порятунку людей, позицій, держави Україна. Це імена такої сили людей, яка й дозволяє народам зберігатись у світі», – сказав Президент.

Глава держави висловив переконання, що ордени «Золота Зірка», якими відзначений героїзм полеглих воїнів, означають, що про них ніколи не забудуть.

«Що їхні імена та історії – знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. І що ви, як і всі інші громадяни України, завжди зможете відчувати, що життя нашої держави, врятоване життями українських героїв, дійсно присвячене всім нашим людям», – наголосив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих героїв.

«Вічна та світла пам’ять усім нашим героям різних часів, які боролися заради України, заради кожного й кожної, заради всіх українців! І хай вдячність українським героям завжди пануватиме в нашій державі! Завжди буде в нашій пам’яті», – сказав Президент.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» рідним Героя України, молодшого сержанта Святослава Алексапольського, який загинув від осколкового поранення в серпні 2022 року на Миколаївщині, коли під вогнем ворожої артилерії надавав медичну допомогу пораненому командиру бойової групи.

Також «Золоту Зірку» передано батькам льотчика, майора Олександра Бориса. Вертоліт Мі-8 під його керуванням був збитий ворожою ракетою неподалік Мар'їнки на Донеччині в березні 2022 року після виконання завдання з ураження цілей противника. Загальний наліт Олександра Бориса становив 923 години, з них понад 17 годин – під час широкомасштабного вторгнення РФ.

Батько Олександра Бориса передав Главі державі прапор 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон» Сухопутних військ ЗСУ, у якій служив його син.

Орден з рук Глави держави отримали члени родини командира розвідувальної роти, капітана Степана Воробця, який загинув у червні 2014 року біля селища Ямпіль Донецької області. Коли його розвідувальний підрозділ потрапив у ворожу засідку, капітан особисто знищив трьох терористів, але зазнав поранення від кулі снайпера й загинув через велику втрату крові.

Вручено найвищу державну нагороду рідним полеглого Героя України, командира групи спеціальної розвідки молодшого сержанта Євгена Глоби, який у червні 2023 року під час переміщення групи в лісовому масиві на Сумщині натрапив на розтяжку та закрив собою побратимів, захистивши їх ціною власного життя.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» родині спецпризначенця ССО ЗСУ головного сержанта Володимира Дудченка. У вересні 2022 року біля селища Ямпіль Донецької області його група зіткнулась з переважальними силами противника, і поранений головний сержант надав медичну допомогу побратимам. Вночі, несучи важкопораненого командира групи до місця евакуації, Володимир Дудченко сам натрапив на міну та, прикривши своїм тілом пораненого командира, загинув від отриманих травм.

Також передано найвищу державну нагороду матері полеглого Героя України, оператора дрона солдата Євгенія Зіновьєва, який з січня по травень 2023 року знищив велику кількість ворожої техніки, піхоти, вогневих точок, складів та сховищ з боєприпасами. У травні 2023 року, виконуючи бойове завдання в місті Бахмуті на Донеччині, Євгеній Зіновьєв загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

«Золоту Зірку» вручено батькам старшого лейтенанта Юрія Канюка, взвод якого 23 травня 2022 року пішов в атаку та вклинився в оборону противника, але потрапив під щільний обстріл ворожих танків та артилерії, що не дало змогу просуватися далі. Старший лейтенант передав командування командиру роти, а сам залишився з пораненими й утримував позицію, поки не було евакуйовано останнього військовослужбовця. Прикриваючи відхід евакуаційної групи, він вступив у стрілецький бій з противником та загинув від кульових поранень.

Президент вручив орден членам сім’ї полеглого Героя України молодшого сержанта Дмитра Крамара, який брав участь у боях з російськими окупантами під час оборони Харківської області, Сєвєродонецька, а також в обороні українського кордону на Сумщині та Харківщині, у боях на околиці Кремінної та в Бахмуті. Виконуючи бойове завдання в Бахмуті у складі групи спецпризначення у травні 2023 року, молодший сержант героїчно загинув у бою, зазнавши смертельного вогневого поранення в шию.

З рук Глави держави отримали «Золоту Зірку» члени родини полеглого полковника Ігоря Ляшенка, командира механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Північ» ЗСУ, який у 2004–2005 роках брав участь у складі українського миротворчого контингенту в Косово, а починаючи з 2014 року його батальйон уміло виконував поставлені завдання в Донецькій області. При переміщенні між пунктами управління підрозділ полковника потрапив у засідку терористів, і Ігор Ляшенко під час бою особисто знищив декількох ворогів, але сам загинув від кульових поранень.

Також передано «Золоту Зірку» родині зенітника, солдата Максима Ляха, який у квітні 2023 року захищав Бахмут на Донеччині. Під час відбиття штурмових дій противника у травні зазнав прямого влучання снайперської кулі в серце та помер на місці.

Найвищу державну нагороду вручено рідним полеглого Героя України, командира стрілецької роти лейтенанта Миколи Макаревича, який виконував бойове завдання в районі Бахмута на Донеччині. У березні 2023 року він зазнав множинних осколкових поранень від розриву міни, проте намагався надати медичну допомогу побратимам і сам загинув у автомобілі евакуації. Штурмові дії супротивника були відбиті завдяки тактичній перевазі, здобутій під командуванням Миколи Макаревича.

Президент передав орден матері Героя України, оператора-розвідника, солдата Василя Матійчука, який загинув у квітні 2023 року під час здійснення повітряної розвідки в районі Малинівки Запорізької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. На рахунку солдата – підірваний ворожий склад, виявлення снайперської пари, понад 300 скидів по бліндажах та окопах противника.

Глава держави також передав «Золоту Зірку» рідним молодшого сержанта Сергія Міщенка, який у боях з російським агресором особисто знищив велику кількість броньованої техніки з особовим складом противника. За заслуги в боях з агресором сержант був нагороджений орденом «За мужність» І-ІІІ ступенів, а також відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг». Під час бою та обстрілу з ворожих танків позицій зведеного взводу 1 грудня 2022 року на Луганщині Сергій Міщенко зазнав смертельного поранення.

Орден передано рідним полеглого Героя України, командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону майора Вадима Одуда. Умілі дії батальйону під його керівництвом дозволили прорвати оборону противника вглиб на 30 кілометрів та змусили окупанта залишити місто Херсон. Після втечі російських загарбників з Херсонської області майор вміло організовував зайняття позицій, які залишив ворог. У листопаді 2022 року на Херсонщині автомобіль Вадима Одуда наїхав на вибуховий пристрій, від отриманих поранень офіцер загинув.

Також «Золоту Зірку» отримали дружина й сини старшого сержанта Володимира Примаченка, який загинув у бою в червні 2022 року на Донеччині. Завдяки мужнім і героїчним діям Володимира Примаченка було забезпечено утримання зайнятих позицій і не допущено прориву переважальних сил противника на визначеній ділянці оборони.

Президент передав орден рідним сержанта Михайла Реуцького. Під час бою в Бахмуті в лютому 2023 року Михайло Реуцький ціною власного життя відволік увагу та вогонь противника на себе, прикриваючи вихід побратимів із можливого оточення. Внаслідок щільного ворожого артилерійського обстрілу сержант зазнав поранення, несумісного з життям.

Володимир Зеленський також передав найвищу державну нагороду дружині й доньці Героя України сержанта Володимира Сови-Лісовця, який загинув у червні 2022 року під час виконання завдання в районі Привілля Луганської області. У бою з переважальними силами ворога Володимир Сова-Лісовець зазнав множинних вогнепальних поранень. В останні секунди свого життя він знищив вогневу позицію ворога, що дало змогу військовослужбовцям групи спеціального призначення відійти на безпечні рубежі.

«Золоту Зірку» Героя України отримали рідні капітана Олега Тарахкала та солдата Біжана Шаропова. Під час виконання завдання біля Шийківки на Харківщині вони замінували й підірвали міст, що не дало змоги противнику підійти ближче, а також корегували вогонь української артилерії, яка знищила колону ворога й зупинила його наступальні дії. У квітні 2022 року поблизу Борової противник обстріляв із мінометів і оточив підрозділ Олега Тарахкала та Біжана Шаропова. Попри пошкодження техніки військовослужбовці прийняли бій, під час якого Олег Тарахкало та Біжан Шаропов зникли безвісти. У жовтні 2022 року пошукова група Генерального штабу ЗСУ виявила в Копанках на Харківщині братську могилу, у якій були й тіла героїчно полеглих Олега Тарахкала та Біжана Шаропова.

Президент передав орден «Золота Зірка» рідним спеціаліста І категорії Центру СБУ капітана Ігоря Небося. У січні 2023 року під час боїв біля Бахмута та Опитного на Донеччині капітан особисто знищив ворога, який обстрілював позиції з ручного протитанкового гранатомета. Бої тривали дев’ять годин, у результаті зіткнення поранень зазнали всі працівники Служби безпеки України. Капітан Ігор Небось загинув при виконанні бойового завдання.

«Золоту Зірку» отримали рідні старшого оперативного співробітника Управління СБУ в Запорізькій області підполковника Володимира Українця, який загинув у листопаді 2022 року під час виявлення позицій противника в районі населеного пункту Білогір’я на Запоріжжі. Він ефективно корегував артилерію, придушуючи вогневі точки та завдаючи втрат у живій силі. Під час масованого авіаційного та артилерійського обстрілу, неодноразового прямого влучання в закриту українську позицію підполковник Володимир Українець зазнав поранень, несумісних із життям.

У церемонії вручення орденів також взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.