Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин полону восьми військовослужбовців 53-ї ОМБР

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин, за яких вісім військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР нещодавно потрапили у полон.

Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило.

Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби.

Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ «Новотроїцьке», КП «Березове-1» та «Березове-2» порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

Володимир Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

«Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців», – зазначив Глава держави.