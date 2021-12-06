Президент вручив композитору Ігорю Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України.

«Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до митця.

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», рок-опера «Ірод» тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах. Написав музику до анімаційних стрічок «Як козаки…», «Енеїда» тощо.