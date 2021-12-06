Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент вручив композитору Ігорю Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України

13 грудня 2021 року - 16:52

Із січня тисячу гривень, яку отримають вакциновані громадяни України, можна буде витратити ще й на ліки – нарада у Президента

13 грудня 2021 року - 14:55

Вітання Президента військовослужбовцям та ветеранам Сухопутних військ Збройних Сил України

12 грудня 2021 року - 09:00

Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2022 рік

10 грудня 2021 року - 23:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

8 грудня 2021 року - 15:01

Перейти до всіх галерей

Президент вручив композитору Ігорю Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України

13 грудня 2021 року - 16:52

Президент вручив композитору Ігорю Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України.

«Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до митця.

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», рок-опера «Ірод» тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах. Написав музику до анімаційних стрічок «Як козаки…», «Енеїда» тощо.

 

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №628/2021

Про присвоєння І.Покладу звання Герой України
Версія для друку