Президент: Якщо не буде зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», я зустрінуся з кожним з них окремо, відтермінувати переговори щодо Донбасу не вийде

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий зустрітися з кожним лідером держав – учасниць Нормандського формату окремо у разі, якщо затягуватиметься зустріч «Нормандської четвірки». Про це він заявив у інтерв’ю провідним українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

«У будь-якому разі готується Нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу – і я це сказав уже нашим західним партнерам: не буде зустрічі у Нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із лідерів «Нормандської четвірки». Якщо гора не йде до Магомета – нічого страшного, я зустрінуся з кожним з них окремо. Відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде», – заявив Володимир Зеленський.