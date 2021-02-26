Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя
Звернення Президента України з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

26 лютого 2021 року - 11:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

Реалізація проекту «Нове село» допоможе відновити українські села та життя в них – Володимир Зеленський

9 березня 2021 року - 13:50

Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація, а не локдаун – Президент

9 березня 2021 року - 13:50

Президент: Якщо не буде зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», я зустрінуся з кожним з них окремо, відтермінувати переговори щодо Донбасу не вийде

9 березня 2021 року - 13:06

Держава та суспільство мають усвідомити всі загрози інформаційній безпеці та знайти шляхи для протидії їм – Володимир Зеленський

9 березня 2021 року - 11:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм»
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм»

9 березня 2021 року - 12:20

Перейти до всіх галерей

Президент: Якщо не буде зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», я зустрінуся з кожним з них окремо, відтермінувати переговори щодо Донбасу не вийде

9 березня 2021 року - 13:06

Президент: Якщо не буде зустрічі лідерів «Нормандської четвірки», я зустрінуся з кожним з них окремо, відтермінувати переговори щодо Донбасу не вийде

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий зустрітися з кожним лідером держав – учасниць Нормандського формату окремо у разі, якщо затягуватиметься зустріч «Нормандської четвірки». Про це він заявив у інтерв’ю провідним українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

«У будь-якому разі готується Нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу – і я це сказав уже нашим західним партнерам: не буде зустрічі у Нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із лідерів «Нормандської четвірки». Якщо гора не йде до Магомета – нічого страшного, я зустрінуся з кожним з них окремо. Відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде», – заявив Володимир Зеленський.

Версія для друку