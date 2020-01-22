Президент: Якщо всі сторони захочуть припинити війну на Донбасі, вона припиниться завтра

Після зустрічі «Нормандської четвірки» у Парижі в грудні минулого року вогонь на Донбасі поки що не припинився, але війна може завершитися, щойно цього забажають усі сторони конфлікту, заявив Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Ми поки не змогли повністю припинити вогонь і досі втрачаємо наших громадян. Але я не випадково кажу «поки». Я впевнений: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю», – сказав Президент, відповідаючи на запитання засновника ВЕФ Клауса Шваба на публічній сесії у Давосі.

Водночас Глава держави нагадав, що, попри блокування саміту у Нормандському форматі протягом попередніх років, зустріч лідерів «Нормандської четвірки» все-таки відбулася. І наприкінці минулого року була реалізована важлива домовленість про звільнення 76 незаконно утримуваних українців.

«Я справді дуже радий, що завдяки нашій команді через три роки блокування зустрічі в Нормандському форматі нарешті у грудні відбулася ця зустріч. Я вдячний партнерам – і Німеччині, і Франції – за те, що вони підтримували цю зустріч», – заявив він.