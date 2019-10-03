Президент за кермом автомобіля перевірив відремонтовану ділянку траси Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Маріуполя особисто перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, проїхавшись дорогою за кермом автомобіля.

Капітальний ремонт 130 кілометрів шляху в Донецькій і Запорізькій областях завершили за останні два з половиною місяці. Після доручення Глави держави гроші на відновлення траси, які затримувалися роками, були виділені у стислі терміни. Технології, матеріали, підходи до зняття та укладання асфальтобетонного покриття відповідають європейським стандартам.

«Ми вдячні кожному: і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. Менш ніж за три місяці побудовано близько 130 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги будували три роки, а зараз за три місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси», – зазначив Президент.

Національна траса Н-08 має для Донеччини стратегічне значення. Це головна транспортна артерія, що сполучає велике портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, забезпечує внутрішні транспортні зв’язки південно-східних районів області, а також є одним із основних напрямків руху до зони проведення Операції об’єднаних сил.

«Якщо всі дороги так будуватимемо – ми встигнемо за чотири з половиною роки зробити найважливіші траси нашої країни. Об’єднаємо не тільки всіх людей, а й інфраструктуру», – підкреслив Глава держави.

«Будь ласка, збережіть дорогу. Це справді дорога життя», – звернувся він до керівництва Донеччини.