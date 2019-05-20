Президент закликав парламент відтермінувати до 1 липня 2020 року запровадження нового ринку електроенергії та відновити «зелений» тариф для домогосподарств

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо нової дати запровадження ринку електричної енергії (№ 10376) та проект закону про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (№ 10375). Про це повідомив представник Президента України у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

Зокрема, зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» покликані відтермінувати запровадження нового ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року.

«На жаль, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку електроенергії, було ініційоване перенесення запуску нової моделі ринку на рік. Водночас необхідно розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін», – прокоментував ініціативу Президента Андрій Герус.

Нагадаємо, 31 травня на нараді за участю членів Ради національної безпеки і оборони Глава держави підкреслив, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери. Йдеться, передусім, про демонополізацію енергетичних ринків.

Крім того, у змінах до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», які ініціював Президент, ідеться про відновлення так званого зеленого тарифу для домогосподарств, які мають домашні наземні сонячні електростанції (СЕС) потужністю до 30 кВт. За словами представника Президента в уряді, обнулення таких тарифів для дрібних електростанцій українців, які інвестували свої заощадження в домашні СЕС, є несправедливим.

«Цей закон, на жаль, підписав попередній Президент Петро Порошенко. Тому зараз Президент Володимир Зеленський пропонує, щоб парламент виправив цю помилку та відновив справедливість. «Зелені» тарифи мають бути перш за все не для олігархів, а для звичайних українців, які утворюватимуть середній клас та зменшуватимуть роль енергетичних монополій», – додав він.

Зазначимо, що обидва законопроекти мають статус невідкладних.