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Президент закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроект щодо підтримки культури та креативних індустрій

15 червня 2020 року - 11:04

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду народними депутатами у другому читанні проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3377.

Про це йдеться у листі Глави держави, адресованому Голові ВР.

Проект закону № 3377, що його ініціювали народні депутати, парламент ухвалив за основу 13 травня 2020 року. Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.

У своєму листі Володимир Зеленський наголошує, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.

«З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю  Верховною Радою України рішення щодо згаданого проекту закону України», – йдеться в листі Президента.

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