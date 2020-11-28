Президент закликає парламентарів одностайно підтримати в другому читанні закон про держбюджет на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що народні депутати під час голосування у другому читанні за державний бюджет на наступний рік продемонструють таку ж єдність, як і при ухваленні пакету законів про підтримку бізнесу та соціальну допомогу громадянам на період локдауну.

У своєму влозі Глава держави зазначив, що цього тижня парламент добре попрацював, ухвалено багато важливих рішень.

Так, народні депутати проголосували за ініційовані Володимиром Зеленським закони щодо підтримки людей і бізнесу під час карантину.

Крім того, Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність чиновників за недостовірне декларування.

«Важливо, що встигли до настання 21-го року, тож ті, хто збрехав цьогоріч, не уникнуть відповідальності», – сказав Президент.

«Шкода, що поки що відповідальність не така жорстка, як хотілося. Але радує, що поки що», – додав він.

Парламентарі також підтримали президентський законопроект про відтермінування на рік запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для ФОПів з урахуванням побажань бізнесу.

Нарешті був ухвалений закон про внутрішній водний транспорт, який дасть змогу створити нормальний, конкурентний ринок річкових перевезень пасажирів та вантажів.

«Це – близько 15 мільярдів економічного ефекту для держави на рік. Плюс – збереження ваших доріг, а вони з’явилися. Менше фур, а отже – менше навантаження, а отже – не треба так часто робити ремонт, а отже – це економія ваших грошей, грошей платників податків», – зазначив Глава держави.

Він подякував народним депутатам усіх фракцій за плідний тиждень роботи Верховної Ради.

«Попереду в парламенту дуже важливе друге читання Державного бюджету України. Сподіваюсь на таку ж вашу солідарність. На вашу єдність», – наголосив Президент.