Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу
Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу

16 березня 2020 року - 17:40

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: Залишатися вдома – це найліпший спосіб боротьби з коронавірусом

17 березня 2020 року - 01:08

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні задовільна – Глава держави

17 березня 2020 року - 00:45

В Україну незабаром прибуде велика партія експрес-тестів для виявлення коронавірусу – Володимир Зеленський

17 березня 2020 року - 00:36

Президент України провів зустріч з великим бізнесом для допомоги під час боротьби з поширенням коронавірусу

16 березня 2020 року - 20:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх галерей

Президент: Залишатися вдома – це найліпший спосіб боротьби з коронавірусом

17 березня 2020 року - 01:08

Запровадження карантину в Україні має запобігти масштабному поширенню коронавірусу. У цій ситуації найправильніше – максимально обмежити відвідування публічних місць, переконаний Президент України Володимир Зеленський.

«Де поширюється коронавірус? Там, де є велике скупчення людей. Ми повинні не чекати збільшення кількості хворих в Україні – ми повинні закрити все, що можемо, де є велике скупчення людей», – сказав Глава держави в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він додав, що закриття метрополітену в цьому випадку виправдане, оскільки там щодня буває велика кількість пасажирів.

«Просто як людина, а не як Президент я хотів би, щоб усі були вдома. Це – найліпший варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо й користуємося транспортом – будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї», – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що у цих видах громадського транспорту було рекомендовано перевозити не більше 10 пасажирів – для маршрутних таксі та 20 осіб – для тролейбусів і трамваїв.

Глава держави зауважив, що розуміє хвилювання громадян щодо переміщення на роботу, але в питанні боротьби з вірусом, який швидко поширюється, влада має зробити все, щоб кількість хворих не зростала. 

«Тобто ми вирішуємо пріоритетні питання. Пріоритет – життя людей. Потім – робота», – додав він.

Володимир Зеленський також підкреслив, що пенсіонери, які отримують менше п’яти тисяч гривень, одержать від держави додаткову фінансову підтримку.

За словами Президента, розробляється й програма допомоги самотнім літнім людям з доставки харчових продуктів та товарів першої необхідності, оскільки багато хто з них фізично не може вийти до крамниці чи аптеки.

На запитання ведучого, як бути у випадках, коли мери українських міст не виконуватимуть розпоряджень уряду щодо обмеження роботи громадського транспорту та інших карантинних заходів, як, наприклад, у Харкові, Володимир Зеленський відповів: «Я думаю, що кожна хвора людина в Харкові – це повністю його (міського голови Харкова. – Ред.) відповідальність. А ще скажу відверто: якщо він порушуватиме закон, то його особисто чекає кримінальна відповідальність».

Версія для друку