Президент запевнив, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні

Володимир Зеленський наголошує, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні.

«Не допустимо. Я готовий повністю підтримувати вас (спортсменів-паралімпійців. – Ред.) у цьому питанні», – сказав він під час прес-марафону, відповідаючи на запитання про те, що в паралімпійській спільноті з’явилася інформація про можливі зміни.

Президент запропонував провести зустріч зі спортсменами-паралімпійцями, на якій обговорити всі актуальні проблеми.

За його словами, під час зустрічі з уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем Глава держави запропонував відкрити паралімпійські бази у Київській області та Західній Україні.

«Ми визнаємо всі перемоги, розуміємо, як це складно і які ви молодці», – резюмував Володимир Зеленський.