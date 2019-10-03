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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

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Президент запевнив, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні

10 жовтня 2019 року - 19:08

Президент запевнив, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні

Володимир Зеленський наголошує, що не допустить погіршення підтримки паралімпійського спорту в Україні.

«Не допустимо. Я готовий повністю підтримувати вас (спортсменів-паралімпійців. – Ред.) у цьому питанні», – сказав він під час прес-марафону, відповідаючи на запитання про те, що в паралімпійській спільноті з’явилася інформація про можливі зміни.

Президент запропонував провести зустріч зі спортсменами-паралімпійцями, на якій обговорити всі актуальні проблеми.

За його словами, під час зустрічі з уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем Глава держави запропонував відкрити паралімпійські бази у Київській області та Західній Україні.

«Ми визнаємо всі перемоги, розуміємо, як це складно і які ви молодці», – резюмував Володимир Зеленський.

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