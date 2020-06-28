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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Президент запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою

28 липня 2020 року - 12:39

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 295/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою».

Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

Відповідно до документа, на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №295/2020

Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою
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