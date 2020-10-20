Президент запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО, метою якого є привернути увагу до діяльності організації та підтримати її цінності.

У вітанні Глава держави відзначив, що організація ЮНЕСКО виникла одразу після закінчення найбільш нищівної війни в історії людства й була спрямована на укорінення ідеї захисту миру.

«Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО. Ми мали величезні втрати у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу. Ми високо цінуємо та підтримуємо важливу місію ЮНЕСКО. ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини», – наголосив Президент.

Він висловив сподівання, що цей список збільшуватиметься.

Глава держави відзначив, що сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики, і Україна готова активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

Міжнародний флешмоб відеопривітань ініційовано за участі Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні.

Україна запрошує всі країни – члени ЮНЕСКО підтримати флешмоб і публікувати на офіційних каналах та в соціальних мережах відеоролики про значення організації для кожної держави.

Українське відеопривітання демонструє всі об’єкти матеріальної та нематеріальної спадщини України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО. До переліку української матеріальної спадщини віднесені Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Резиденція митрополитів Буковини та Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезична Дуга Струве, дерев’яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора, букові праліси та давні ліси Карпат. До нематеріальної спадщини увійшли: традиція косівської розписної кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості.

ЮНЕСКО – спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй у галузі освіти, науки і культури. Статут ЮНЕСКО був підписаний 16 листопада 1945 року. Україна приєдналася до організації у 1954-му і з того часу бере активну участь у її діяльності.