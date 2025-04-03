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Президент заслухав доповідь про перебіг Курської операції та відзначив воїнів державними нагородами

3 квітня 2025 року - 20:08

Президент заслухав доповідь про перебіг Курської операції та відзначив воїнів державними нагородами

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав один із командних пунктів, заслухав доповідь командувача та відзначив воїнів державними нагородами.

Главі держави доповіли про перебіг Курської операції та оперативну обстановку на ділянці фронту. Українські воїни продовжують утримувати буферну зону на території РФ, щоб не допустити наступу на Сумщину. 

Окремо обговорили ефективність бригад, потреби угруповання, застосування дронів і РЕБ, а також боротьбу з ворожими БпЛА різних типів. 

Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Данила Галицького.  

«Дякуємо за весь напрямок, який ми називаємо Курськ. За захист нашої Сумщини, Харківщини. Це дуже важливі кроки й дуже важлива операція. Всі ваші дії дуже важливі. Дякую за ці місяці витримки, за реальний героїзм – ваш і ваших побратимів. Дякую за службу», – сказав Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України на Сумщину

3 квітня 2025 року - 20:06
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