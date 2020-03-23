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Президент застеріг політиків від хайпу на тлі пандемії коронавірусу

23 березня 2020 року - 21:36

У складні для України часи влада робить усе, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Політичні спекуляції на темі пандемії – це фактично мародерство, заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі. По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що нині будь-які кроки влади мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

«Загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон», – зазначив Президент.

Глава держави уточнив, що ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну – з боку правоохоронців.

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