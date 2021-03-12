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Звернення Президента України щодо останніх рішень РНБО
Звернення Президента України щодо останніх рішень РНБО

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Президент затвердив Національну молодіжну стратегію до 2030 року

12 березня 2021 року - 18:51

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року».

Метою стратегії є утвердження важливості молоді для розвитку держави, а також створення можливостей для молодих людей розвиватися в цьому напрямку, бути конкурентоспроможними, економічно активними, відповідальними та свідомими.

Документ передбачає створення умов для посилення самостійності молодих людей, формування у них навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури, здорового харчування тощо.

За словами Володимира Зеленського, у центрі уваги стратегії – молодь, яка визнається творцем як власного майбутнього, так і майбутнього всієї країни.

А держава повинна стати сучасним та інноваційним сервісом для молоді, щоб кожна молода людина мала бажання й можливості реалізовувати свій потенціал в Україні, зазначив Глава держави.

Указом також передбачено, що задля впровадження стратегічних напрямів Кабінет Міністрів України протягом місяця має розробити та затвердити соціальну цільову програму «Молодь України» на 2021 – 2025 роки.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №94/2021

Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року
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