Президент: Жодна національність в Україні не має відчувати себе меншиною, адже всі ми – рівні й гідні

Національні спільноти в Україні повинні бути невід’ємною частиною українського суспільства, не втрачаючи своєї самобутності. З цією метою зараз іде робота над розробкою законопроекту про національні спільноти України, розповів Президент Володимир Зеленський на відкритті Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

«Всім доброго ранку! Сабалар хаїр! С добрым утром! Добрай раніци! Йорегелт-ківанок! Бокер тов! Буне діміняца! Я впевнений, що цими словами щоранку в різних куточках України наші рівноправні улюблені громадяни вітають один одного. І все це – яскравий доказ того, якою наша країна є різнобарвною, багатонаціональною, але єдиною. Мені здається, що це – найважливіше», – сказав Глава держави.

Президент звернув увагу, що, відповідно до Конституції України, український народ – це громадяни України всіх національностей.

«І це – перше питання, яке потребує уваги. Багато національностей дружно живуть в Україні пліч-о-пліч довгі роки. Та, на жаль, стільки ж років не вдосконалювалось законодавство в цій сфері. І Офісом Президента, і мною було поставлене завдання розробки якісно нового та прогресивного законодавства. І зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що мова йде саме про спільноти – не національні меншини.

«Бо жодна національність у нашій державі не має відчувати себе меншиною – менш важливою, чи менш захищеною, чи менш щасливою. Ніхто не може бути в меншості, адже всі ми є громадяни Україні, всі ми – рівні. Всі ми – гідні, рідні. І є наша велика держава. Україна – це наш великий спільний дім, добрий, теплий, міцний. І це має відчувати кожна спільнота», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, національні спільноти повинні бути невід’ємною частиною українського суспільства, не втрачаючи своєї самобутності, мови та традицій.

Відповідаючи на запитання журналістів після виступу, Президент уточнив, що, на його переконання, навіть саме словосполучення, яке використовується сьогодні – «національна меншина», – змушує людину відчувати себе нерівною з іншими громадянами.

«Ми повинні відчувати себе рівними. Багато різних національних спільнот», – наголосив Володимир Зеленський та додав, що захищати традиції, мову, релігію потрібно однаково, незалежно від того, чи йдеться про корінні народи, чи про національні спільноти.

Тому почав напрацьовуватися відповідний законопроект про національні спільноти України, до написання якого долучилося багато людей.