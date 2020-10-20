Президент: Жодні віруси не мають стати на заваді роботі Верховної Ради, перед якою – багато важливих завдань

Верховна Рада України до кінця року має ухвалити рішення щодо Конституційного Суду та закон про державний бюджет на 2021 рік, тож жодні віруси не повинні стати на заваді роботі парламенту, заявив Президент Володимир Зеленський.

У своєму відеоблозі Глава держави зауважив, що чимало народних депутатів захворіли на COVID-19, зокрема спікер парламенту Дмитро Разумков та перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

«Їм бажаю здоров’я. І всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров’я», – сказав Президент.

Водночас він зазначив, що цього року в парламенту ще багато роботи.

«Це і вирішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, вам це зробити», – наголосив Володимир Зеленський.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук у відеоблозі висловив сподівання, що роботу парламенту буде продовжено, і попри відсутність частини депутатів ВР зможе виконати покладену на неї функцію.

За його словами, наступного тижня парламент розгляне законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, проект закону про «інвестиційних нянь», яким передбачена державна підтримка інвестпроектів зі значними інвестиціями. Також розглядатимуться законопроекти про систему громадського здоров’я, про віртуальні активи, щодо захисту прав осіб із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, та низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення України в період карантину через пандемію COVID-19, тощо.

Всього, як зазначив Руслан Стефанчук, до розгляду на різних стадіях заплановано понад 100 законодавчих актів.

