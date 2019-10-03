Президент: Жодної здачі національних інтересів не буде, це – не про мене і не про Україну

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що працює 24 години на добу над припиненням війни на сході України, а питання повернення тимчасово окупованого Криму буде наступним викликом.

«Я обіцяв припинити війну на сході та відновити територіальну цілісність України. Сьогодні на це спрямовані всі наші, всі мої особисті зусилля – 24 години на добу», – підкреслив Глава держави в Одесі, під час виступу перед військовослужбовцями й ветеранами АТО / ООС на урочистостях, присвячених Дню захисника України.

Президент наголосив, що його позиція в питанні досягнення миру на сході країни незмінна і вона збігається з позицією українського народу. «Донбас – це Україна. І там повинен панувати мир. Має відбутися повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю над державним кордоном. А місцеві вибори там мають відбутися виключно за українським законодавством під наглядом не кулеметів, а міжнародних спостерігачів», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, він підкреслив, що питання тимчасово окупованого Криму не залишається поза увагою.

«Ми не забуваємо й ніколи не забудемо про анексований Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом», – заявив Президент.

«Повірте, я вже маю алергію на слово «капітуляція». І хочу вкотре всіх запевнити: жодної здачі національних інтересів не буде. Це – не про мене. І це – не про Україну», – додав він.

Глава держави підкреслив, що своєрідний фундамент, який посилить українську позицію, складають грамотна й виважена дипломатія, потужний сектор безпеки та оборони, відродження економіки й забезпечення добробуту громадян України.

«Монолітним цей фундамент може зробити тільки одне – згуртованість і єдність усіх українців. Задля нашої головної мети – відновлення територіальної цілісності та народження заможної й сильної України. Країни, де щасливо та вільно житимуть наші діти й онуки. Ось це і є нашим головним національним інтересом», – наголосив Президент.

За його словами, активні заходи, спрямовані на реалізацію вищезазначеного, закладаються в нову редакцію Стратегії національної безпеки України.