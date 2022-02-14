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Президент: Зміцнюючи українську армію, міжнародні партнери допомагають і собі також

17 лютого 2022 року - 18:36

Україна захищає не лише свою територію, а й стримує подальші посягання у Східній Європі. Тож озброєння, яке нашій державі надають міжнародні партнери, – це допомога і їм самим, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Фінансування армії – номер один. Навчання, реабілітація тощо. Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну й не лише, тому що стримує будь-які подальші посягання. Тільки сьогодні все це – на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу: вони допомагають собі. Та ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна не живе «в ілюзії, що за неї всі вмиратимуть», а коли почнеться агресія – не буде готовою захищатися.

«Ми точно цього не хочемо. Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе «захищати». Але ми хочемо все інше», – сказав Володимир Зеленський.

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