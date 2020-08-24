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Президент змінив командування Сил спеціальних операцій

25 серпня 2020 року - 21:42

Президент змінив командування Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 Глава держави підписав 25 серпня.

Іншим указом – № 357/2020 – Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

«Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами», – наголосив Глава держави.

«Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника», – наголосив Верховний Головнокомандувач.

Серед завдань нового командувача ССО Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у найголовнішому – якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2020

Про звільнення І.Луньова з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №358/2020

Про призначення Г.Галагана командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
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