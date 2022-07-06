Президент зустрівся із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Глава держави подякував сенаторам за візит до нашої країни та за потужну підтримку з боку США, яку Україна відчуває в часи серйозних викликів, пов’язаних із російською агресією.

«Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував представників Сенату Сполучених Штатів про ситуацію на фронті, яка є, безумовно, складною, але контрольованою, та про наявні плани, реалізація яких безпосередньо залежить від подальшої інтенсивності безпекової підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Під час зустрічі Президент окремо наголосив на важливості створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.

«Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися в Україну, щоб діти могли піти до школи, щоб студентство не виїжджало й могло піти в університети. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону», – зазначив він.

У цьому зв’язку Володимир Зеленський закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО.

«Ми звертаємося до вас передусім, щоб Конгрес підтримав Україну в питанні постачання систем сучасної протиповітряної оборони. Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі сторони окремо торкнулися питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Ліндсі Грем і Річард Блюменталь поінформували Володимира Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

Президент подякував сенаторам за цю важливу діяльність і наголосив на готовності України до подальшої тісної координації з партнерами заходів на санкційному треку.