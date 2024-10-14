Президент зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із багатопартійною делегацією Палати громад парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом.

Глава держави зазначив, що цей візит до України є важливим сигналом підтримки з боку Канади.

«Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі», – сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував за рішення Канади виділити 5 млрд канадських доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.

Основна тема обговорення – шлях України до НАТО та запрошення на вступ до Альянсу. Глава держави зазначив, що це є одним із ключових пунктів Плану перемоги, який він уже представив США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Зокрема, під час зустрічі обговорили очікування України від засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в листопаді у Канаді.

«Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України до НАТО від наших союзників», – зауважив він.

Серед інших важливих тем зустрічі – підтримка української енергосистеми перед початком зими, подальша оборонна допомога та продовження санкційного тиску на РФ.

Окремо обговорили лідерство Канади у звільненні полонених і депортованих українців. Ішлося про підготовку до конференції, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді. Захід буде присвячений саме цьому пункту Формули миру.

Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною.