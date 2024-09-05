Президент зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США в межах 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії.

У зустрічі взяли участь сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія), сенатор Бен Кардін (Демократична партія), сенатор Роджер Маршалл (Республіканська партія), члени Палати представників Джо Вілсон, Вільям Тіммонс, Рассел Фрай (Республіканська партія).

«Ми дуже раді, що в нас є такий стратегічний партнер. Ми вдячні Конгресу, Президенту Байдену й американському народу за вашу сильну підтримку та багато рішень, які допомагають нашим воїнам на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області, а також про наслідки російського ракетного терору проти українців та критичної інфраструктури нашої країни.

Під час зустрічі обговорили першочергові потреби захисників і захисниць України на полі бою. Серед ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

Володимир Зеленський укотре наголосив, що Україна потребує дозволу застосовувати надану партнерами далекобійну зброю по військових об’єктах на території Росії.

Крім того, Президент акцентував на важливості розвитку проєктів щодо спільного оборонного виробництва.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню санкцій проти РФ, зокрема в енергетичній та банківській сферах, які б дієво зменшували спроможності держави-агресора продовжувати війну проти України.