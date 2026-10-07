Президент зустрівся з делегацією Конгресу США, щоб обговорити посилення безпеки України, допомогу перед зимою та санкційний тиск на Росію

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників США: Роджером Вікером, Кевіном Крамером, Марком Вісі та Деном Креншоу.

Глава держави подякував сенаторам і конгресменам за незмінну двопартійну підтримку України та наших людей. Президент назвав цей візит важливим сигналом продовження підтримки, яка особливо потрібна у ці дні й тижні постійних російських ударів по наших містах.

«Це важливий сигнал під час таких складних ночей, але вже і не тільки, тому що масовані атаки відбуваються і днями, і ночами – 24/7. Ми вдячні за вашу підтримку, і, звичайно, ми розраховуємо на єдність, нам потрібна ваша єдність», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та наголосив, що Росія не отримує того, чого хотіла, на фронті й намагається компенсувати це ескалацією. Навіть протягом усього часу зустрічі у Києві тривала повітряна тривога через загрозу реактивних «шахедів». Володимир Зеленський зазначив, що тільки у столиці і тільки від початку цього місяця росіяни такими дронами пошкодили дві школи, були удари по мостах, енергетиці й іншій критичній інфраструктурі.

Представники делегації висловили підтримку Україні та назвали російські повітряні атаки проти цивільних жахливими.

«Ми поділяємо ваше занепокоєння, ми поділяємо ваш гнів через такі напади. І ми приїхали, тому що ми хочемо, щоб це сприймалося як знак величезної підтримки, сильної підтримки і від демократів, і від республіканців», – сказав сенатор США Роджер Вікер.

Президент наголосив, що захиститися від цього терору можна тільки спільно. Під час зустрічі обговорили, яким чином Сполучені Штати можуть допомогти зберегти життя. Глава держави та делегація Конгресу США говорили й про виклики та потреби України перед зимою, важливість програми PURL і міжнародної допомоги нашій державі.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкційний тиск на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля.

«Звісно, ми розраховуємо, що буде реалізовано закон Ліндсі Грема. Це питання політичної волі, і зараз важливо проявити лідерство і повністю обмежити фінансові потоки для російської воєнної машини», – сказав Глава держави.

Окремий фокус обговорення – кроки, необхідні для прискорення ліцензування виробництва ракет до «петріотів». Україна готова не просто виробляти перехоплювачі балістики для себе, а посилити спільним виробництвом Америку й союзників.