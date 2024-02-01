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Президент зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти

2 лютого 2024 року - 18:53

Президент зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.

«Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше», – зазначив Президент.

Зі свого боку діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Володимир Зеленський окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

«Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат», – підсумував Глава держави.

Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

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