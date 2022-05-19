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Президент зустрівся з головами обох палат парламенту Ірландії

20 травня 2022 року - 16:06

Президент зустрівся з головами обох палат парламенту Ірландії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом.

Наголошуючи на важливості відвідання Києва у цей визначальний для нас час, Глава держави сказав: «Вдячний керівництву Ірландії, і вам, і парламенту за вагому підтримку України, нашого народу в цей складний момент. За підтримку нашої боротьби за свободу, нашої територіальної цілісності».

Під час зустрічі Володимир Зеленський відзначив важливість посилення скоординованого, єдиного тиску на агресора з боку міжнародних партнерів України. Ключовим на цьому шляху зараз є запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Для нас важливо, щоб Європа й надалі залишалася об’єднаною. У цьому – справжня сила й міцність. Ми продемонстрували це світові, коли наш народ об’єднався проти російської агресії. Так само й об’єднаність Європи важлива не тільки в підтримці України, а й у кроках наступу на Росію, насамперед у санкційній політиці», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що в нашій країні відчувають підтримку з боку Ірландії курсу на приєднання України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський відзначив важливість якнайшвидшого ухвалення усіх відповідних рішень, на які очікує та заслуговує український народ.

Глава держави та очільники парламенту Ірландії також обговорили перспективи повоєнної відбудови України. Володимир Зеленський повідомив про відповідну планову роботу, яка вже ведеться, та запропонував Ірландії долучитися до реалізації майбутніх проектів у межах відновлення нашої країни.

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