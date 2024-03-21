Президент зустрівся з головою Військового комітету НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером.

«Дякую вам за перший візит до України з початку повномасштабної війни. Це серйозний сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав – членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас», – сказав Глава держави.

Президент поінформував голову Військового комітету про першочергові оборонні потреби України та окремо наголосив на нагальній необхідності додаткових систем ППО для надійного захисту українців від постійних ракетних та дронових атак.

Володимир Зеленський і Роберт Бауер обговорили можливості для посилення координаційної ролі Альянсу в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності НАТО.

Глава держави також окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі», – зазначив Президент.