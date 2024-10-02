Президент зустрівся з Послом Японії в Україні та подякував за зміцнення двосторонніх відносин

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою перед закінченням його дипломатичної місії.

«Хотів би подякувати вам за розбудову міцних відносин між нашими двома націями, країнами та лідерами. Це дуже важливо. Ніколи раніше наші держави не мали таких тісних зв’язків», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливу підтримку з боку Японії та колишнього Прем’єр-міністра Фуміо Кішіди під час головування країни в «Групі семи» у 2023 році, що вилилося в ухвалення важливих для нашої держави рішень.

«Це й оборонна допомога, і посилення української енергетики, і гуманітарні питання, а також велика українсько-японська конференція з відбудови України. Разом ми зробили багато речей, і я дякую вам за це. Сподіваюся, що з новим урядом Японії на чолі з Прем’єр-міністром Шігеру Ішібою ми продовжимо цей активний діалог», – додав Глава держави.

Кунінорі Мацуда назвав честю можливість працювати заради зміцнення відносин між Україною та Японією, а також зазначив, що зараз у них закладена перспектива на майбутнє.

Володимир Зеленський відзначив Кунінорі Мацуду орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.