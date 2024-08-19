Президент зустрівся з представниками бізнесу Дніпровщини

Під час робочої поїздки на Дніпровщину Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками місцевого бізнесу та відповів на актуальні для них запитання.

Зокрема, обговорили детінізацію економіки, збереження робочих місць і повернення людей, можливі зміни в податковій сфері. Глава держави наголосив, що основним пріоритетом для України на ринку праці є створення умов, щоб українці поверталися з-за кордону додому.

Також під час зустрічі перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про прогрес у реалізації програми «Зроблено в Україні» на Дніпровщині. За її словами, регіон є третім за темпами кредитування в межах програми «Доступні кредити 5-7-9». Загальний обсяг від початку року – 3,7 млрд грн.

Крім того, область користується програмами для відновлення енергетичних спроможностей.

Загалом у межах і державних, і приватних ініціатив банки по всій країні схвалили заявки на кредити для посилення енергетичних можливостей на 4,3 млрд грн.