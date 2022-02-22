Президент зустрівся з представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

На зустрічі також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, голова Служби безпеки Іван Баканов, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, представники органів національної безпеки і оборони та економічного блоку.

Учасники обговорили розвиток ситуації на державних кордонах України, а також шляхи реагування на ризики, які виникли у зв’язку з визнанням Росією терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Глава держави виступив з ініціативою формування Оборонної коаліції країни у парламенті та наголосив на важливості її створення саме в цей час.

Володимир Зеленський закликав представників парламентських фракцій забезпечити оперативне ухвалення Верховною Радою рішень, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності нашої держави. Зокрема, це стосується внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору національної безпеки й оборони.

«Маємо усвідомлювати, що подібні рішення вимагають оперативної реакції депутатського корпусу. Тому прошу керівників фракцій зосередити увагу на тому, щоб Верховна Рада якомога швидше ухвалювала рішення, що зміцнюватимуть наш оборонний сектор. І саме це можна вирішити у межах Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено», – сказав Президент.

Глава держави також ініціював проведення зустрічей з представниками українського бізнесу, на яких мають намір розглянути створення інвестиційного фонду допомоги українській армії.

«Було б дуже добре, щоб український бізнес активно долучався до допомоги нашій армії, нашим захисникам, оборонному сектору України», – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили можливі формати посередництва країн-партнерів нашої держави у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зустріч відбулася в конструктивній, предметній та довірчій атмосфері. Представники парламентських фракцій підтримали ініціативи щодо посилення обороноздатності та зовнішньої підтримки нашої країни, які запропонував Президент.

Народні депутати також висловили свої пропозиції щодо актуальних питань порядку денного.