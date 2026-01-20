Президент зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

У Давосі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery. На ньому були присутні представники міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.

Глава держави подякував за увагу до України та підтримку, що особливо важливо зараз, коли росіяни, вдаючись до таких ударів, хочуть знищити холодом і людей, і міста. Президент наголосив, що зараз усе має працювати на стійкість України та силу людей в Україні.

«Треба бути реалістами і втілювати зараз конкретні речі, які люди можуть відчути. Будемо плідно працювати з усіма, хто з Україною», – зазначив Володимир Зеленський.

Одна з головних тем обговорення – шляхи допомоги для подолання викликів в енергетичному секторі, спричинених російськими обстрілами. Також під час зустрічі йшлося про збільшення інвестицій у проєкти в Україні після досягнення достойного миру. Володимир Зеленський переконаний: це стане можливим, щойно Україна отримає надійні гарантії безпеки.

«Щодо гарантій безпеки для наших людей: це дуже важливо. Але це також для інвестицій та для бізнесу. Це для всіх. І це добре. І зараз ми перебуваємо в тому моменті, коли ми розуміємо, європейці розуміють і американці розуміють, що всім нам потрібні гарантії безпеки, перш за все від Америки, а потім від Європи. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити пакет реконструкції, пакет процвітання, над яким зараз працюють наші команди», – сказав Президент.

Крім того, обговорили роботу бізнесу в Україні в умовах повномасштабної війни. Глава держави зазначив, що попри війну вітчизняний бізнес працює та розвивається, і головне – втілює сучасні технології та інновації.

Участь у зустрічі взяли єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо, голова і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк, а також засновники та керівники компаній: Fortescue (Австралія), Vestas (Данія), Schneider Electric (Франція), Siemens Energy (Німеччина), TenneT (Нідерланди), Equinor (Норвегія), Sonae (Португалія), Vattenfall (Швеція), ABB (Швейцарія), Koç Holding (Туреччина), Bank of America (Велика Британія), Arup Group (Велика Британія), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.