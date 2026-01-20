Президент:

Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як захищати життя і перебудувати роботу – звернення Президента
Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як захищати життя і перебудувати роботу – звернення Президента

20 січня 2026 року - 20:03

Президент зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

22 січня 2026 року - 20:13

Президенти України та Швейцарії обговорили можливості для підтримки українського енергетичного сектору

22 січня 2026 року - 19:40

У Давосі відбулася продуктивна й змістовна зустріч президентів України та США

22 січня 2026 року - 16:47

22 січня 2026 року - 16:45

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

Глава держави привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. 

Президенти обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти Росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі. 

Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах під час цієї холодної зими та цілодобову роботу ремонтних бригад, енергетиків для відновлення електро-, тепло- й водопостачання в українських містах і громадах.

Президент поінформував про потреби для підтримки енергетичного сектору та зміцнення ППО. Лідери обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України.

Робочий візит Президента до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі

22 січня 2026 року - 16:45
У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, 22 січня 2026 року.
