Спільна декларація України і Королівства Нідерланди

Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Роб Єттен відвідав Україну 8 березня 2026 року. Цей офіційний візит новопризначеного Прем’єр-міністра Нідерландів до України підкреслив високий рівень діалогу та співпраці між двома країнами. Це є чітким і потужним сигналом послідовної політичної відданості Нідерландів та незмінної солідарності з Україною в критичний момент її боротьби проти неспровокованої та невиправданої загарбницької війни Росії.

За підсумками зустрічі Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Роб Єттен:

ОБОРОНА, БЕЗПЕКА, ВІДНОВЛЕННЯ ВСЕОХОПНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО Й ТРИВАЛОГО МИРУ

- рішуче засудили останні масштабні атаки Росії ракетами та БпЛА на українські міста й критичну інфраструктуру, зокрема смертоносний удар по Харкову. Вони наголосили на нагальній необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони України, зокрема шляхом прискорення постачання ракет, запасних частин та інших критично важливих систем для захисту цивільного населення, енергетичних об’єктів і транспортної інфраструктури;

- підтвердили спільну рішучість протистояти загарбницькій війні Росії проти України, що триває. Прем’єр-міністр підтвердив повну та послідовну підтримку з боку Нідерландів незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальним морем;

- погодились, що безпека України є невід’ємною від безпеки всієї Європи, наголосивши, що стабільність на Європейському континенті неможлива без забезпечення тривалої безпеки та стійкості України;

- окреслили практичні кроки, спрямовані на просування зусиль щодо відновлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України в повній відповідності до міжнародного права, включно з принципами Статуту ООН. У цьому контексті Нідерланди є активним учасником Коаліції охочих і наголошують на необхідності надійних гарантій безпеки для України, що доповнюватимуть інші двосторонні й багатосторонні домовленості, спрямовані на запобігання майбутній російській агресії та забезпечення всеосяжного, справедливого й тривалого миру;

- відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, підписаної 1 березня 2024 року, нідерландська сторона підтверджує, що новий уряд і далі надаватиме Україні всеосяжну довгострокову допомогу. Це передбачає сталу політичну підтримку на міжнародному рівні, багаторічну військову допомогу для зміцнення оборонних спроможностей України, а також невійськову допомогу та моральну й дипломатичну підтримку на міжнародних майданчиках;

- Україна висловлює глибоку вдячність за лідерство Нідерландів у межах ініціативи PURL, підкреслюючи, що Нідерланди стали першою країною, яка зробила фінансовий внесок та взяла на себе загальні зобов’язання на суму 750 млн євро для спільних закупівель американських озброєнь. Цей вчасний і рішучий крок суттєво посилив обороноздатність України та продемонстрував проактивну роль Нідерландів у мобілізації механізмів колективної підтримки. Забезпечення відповідного фінансування PURL у 2026 році є життєво важливим для зміцнення стійкості України, зокрема її протиповітряної оборони, на тлі безперервних російських атак на критичну й цивільну інфраструктуру;

- визнаючи критичну роль сучасних технологій на полі бою, обидві сторони підтвердили намір розширювати співпрацю між оборонними індустріями своїх країн, зокрема через спільні виробничі проєкти в межах ініціативи Build with Ukraine. Обидві сторони підкреслили свою відданість успішній реалізації ініціативи зі спільного виробництва та працюють над досягненням цього результату.

ЕНЕРГЕТИЧНА ДОПОМОГА, ВІДБУДОВА

- засудили неприйнятні та систематичні умисні атаки Росії проти критичної цивільної інфраструктури України – зокрема, енергетичних об’єктів, – що становлять загрозу для цивільного населення та підривають економічну й соціальну стабільність країни. Українська сторона висловила щиру вдячність Нідерландам за значну допомогу – загальним обсягом 489 млн євро на підтримку енергетичної сфери від початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, – яка спрямована на підтримку та зміцнення енергетичного сектору України, а також за важливий внесок у забезпечення безперервної гуманітарної діяльності ООН у найбільш постраждалих прифронтових регіонах. Нідерланди продовжують підтримку української енергетики для захисту, відновлення та підвищення стійкості енергетичної системи України;

- підкреслили важливість відновлення і реконструкції та підтримки приватного сектору для стабільності української економіки під час війни та після досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Як активний учасник Української платформи донорів G7+ Нідерланди зобов’язуються продовжувати невійськову підтримку. Конференція з відновлення України в Гданську 25–26 червня стане важливим моментом для підбиття підсумків і подальшого просування цієї програми;

- привітали підготовку П’ятої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб України (RDNA5), яку провели спільно Уряд України, Світовий банк, Європейська комісія та ООН і яка оцінює прямі збитки будівлям та інфраструктурі України приблизно в 195 млрд доларів США станом на 31 грудня 2025 року, тоді як потреби у відновленні й реконструкції становитимуть майже 588 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття;

- підкреслили критичну важливість подальшої участі та внеску Королівства Нідерланди в зусилля з відновлення й реконструкції України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- відзначили дипломатичну конференцію в Гаазі 16 грудня 2025 року, під час якої 35 держав і ЄС, включно з Україною і Нідерландами, підписали Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Лідери підкреслили важливість цього інструменту як основного елементу ширшого компенсаційного механізму для України та домовилися координувати подальші зусилля для забезпечення якнайшвидшого набрання ним чинності;

- наголошуючи, що забезпечення повної відповідальності Російської Федерації за злочин агресії та інші міжнародні злочини залишається необхідним для відновлення справедливості, зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, лідери домовилися працювати разом, а також із Радою Європи й іншими партнерами, щоб започаткувати його роботу якнайшвидше. Із цією метою Україна і Нідерланди сприятимуть та закликатимуть до якнайшвидшого набрання чинності Розширеною частковою угодою (EPA), яка стосується Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в пріоритетному порядку.

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

- підтвердили спільне бачення майбутнього членства України у Європейському Союзі та НАТО, відзначили значний прогрес у впровадженні реформ – незважаючи на російську агресію, що триває, – і важливість подальшого просування порядку денного реформ;

- підкреслюючи тісну координацію в цьому зв’язку, обидві сторони висловили сподівання на успішне проведення другої Львівської конференції, яка відбудеться в березні 2026 року в Нідерландах і стане важливою платформою для поглиблення міжурядового співробітництва, підтримки відновлення та європейської інтеграції України.

ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

- висловили глибоке занепокоєння незаконною депортацією та примусовим переміщенням тисяч українських дітей Росією. Україна подякувала за рішення Нідерландів від 19 лютого 2026 року виділити додаткові 2 млн євро на підтримку зусиль із пошуку та возз’єднання українських дітей, а також надання психосоціальної допомоги тим, які повертаються. Україна і Нідерланди продовжать тісну співпрацю, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, з метою їхнього безпечного повернення, реабілітації та реінтеграції.

САНКЦІЇ

- наголосили на необхідності збереження та посилення тиску на Росію з огляду на її демонстративне нехтування дипломатичними зусиллями щодо відновлення всеосяжного, справедливого й тривалого миру, а також з огляду на продовження Росією агресивної війни проти України. Україна і Нідерланди підкреслили важливість скоординованої санкційної політики та підтвердили спільне розуміння необхідності протидії так званому тіньовому флоту Росії, який використовується для обходу санкцій та збереження доходів від експорту енергоносіїв. Обидві сторони визнали, що послідовні та спільні заходи залишаються необхідними для обмеження здатності Росії фінансувати свою агресивну війну;

- наголосили, що ЄС і G7 домовилися, що суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує завдані Україні збитки.

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

- привітали розширення двосторонніх торговельних та інвестиційних зв’язків та відзначили подальшу підтримку з боку Нідерландів ініціатив із відновлення, зокрема через співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, такими як Світовий банк в Україні. Підтвердили, що нідерландський бізнес запрошено до активної участі у відбудові та модернізації України. Домовились і надалі зміцнювати економічну співпрацю та створювати умови для сталого залучення приватного сектору в Україні. Лідери наголосили на важливій ролі приватного сектору у відновленні критичної інфраструктури, включно з енергетичними об’єктами, школами, медичними та реабілітаційними установами;

- привітали затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ для України та підкреслили важливість сталої, передбачуваної та довгострокової фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу та країн-партнерів, зокрема через міжнародні фінансові інституції: Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, для підтримки макроекономічної стабільності, відбудови та реконструкції України.

Прем’єр-міністр Єттен висловив щиру вдячність за теплий прийом і гостинність, а також глибоку повагу до стійкості українського народу. Він привітав Президента Зеленського з нагоди присудження українському народові нагороди «Чотири свободи». Зі свого боку Президент Зеленський подякував Прем’єр-міністру Єттену за його візит і за послідовну солідарність Нідерландів з Україною в один із найскладніших часів її новітньої історії.