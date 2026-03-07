Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Нідерландів спілкування із журналістами

Шановні присутні!

Шановний пане Премʼєр-міністре, шановні журналісти, шановні гості!

Сьогодні ми вітаємо в Україні Премʼєр-міністра Нідерландів, і я вдячний, що цей візит такий важливий і такий символічний – майже одразу в Україну після початку, Робе, вашої роботи на чолі нового уряду. Перший візит – у Брюссель, другий – у Київ, і це свідчить про те, що Нідерланди продовжать бути захисником обʼєднаної демократичної Європи, захисником нормального життя і що Україна є в пріоритеті. Ми дуже за це вдячні.

Нідерланди підтримують нас від перших днів цієї війни та в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, і допомога нашій енергетиці. Ми сьогодні говорили про енергетику з Робом. І підготовку до наступного сезону. Підтримка санкцій проти Росії, також політична підтримка для України. І ми особливо цінуємо вашу роботу в справедливості – у притягненні до відповідальності всіх російських воєнних злочинців і самої Росії за цю абсолютно неспровоковану, загарбницьку агресію. Саме в Нідерландах триває робота для створення трибуналу за агресію Росії, і ми розраховуємо, що цього року трибунал організаційно вже буде підготовлений. Сьогодні ми з Премʼєр-міністром устигли обговорити фактично всі ці аспекти, і ми обговорили багато двосторонніх аспектів, і дуже, до речі, предметно.

Дякую, що Нідерланди продовжать підтримувати нашу оборону. Я поінформував пана Премʼєр-міністра про ситуацію, яка в нас є, і про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Тому ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває ця війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг, і ми вдячні за те рішення – 3 мільярди євро щороку. Дякуємо за це.

Також Нідерланди інвестують у програму PURL, яка є критичною для нас і дає змогу купувати ракети для ППО. Безумовно, передусім це PAC-2, PAC-3. І це безальтернативно на сьогодні для нас: Україна може отримати хоча б мінімально необхідний обсяг ракет для «петріотів», які захищають нас від російської балістики. Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю. Ми почали це й обовʼязково будемо цю спільну роботу продовжувати, ми будемо збільшувати це. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва – все, що є сьогодні в пріоритеті.

Також минулого тижня на фронті в Дружківці був цілком конкретний запит від наших військових щодо радарів – я не буду йти зараз у деталі, але вони дуже нам потрібні. І це те, що допомагає в захисті, саме в захисті воїна. І це такий виклик, це болюче дуже питання. Саме Нідерланди – одна з країн, які виробляють найкращі такі радари, і сьогодні ми обговорили, зокрема, цей запит. Я передав Прем’єр-міністру запит від наших Збройних Сил.

Звісно, ми детально говорили про виклики через війну на Близькому Сході. Ми розуміємо, що відбувається, яка там війна. Ми обговорювали деякі деталі щодо ударів по країнах Затоки. Розраховуємо, що будемо координуватись. І ви знаєте, що ми у Європі координуємось також із деякими державами, щоб інтереси Європи були забезпечені й щоб дестабілізація навколо Ірану не призвела до збільшення проблем у Європі.

Україна вже почала робити свій внесок у цей напрям – у стабілізацію. Як ви всі вже знаєте, країни регіону та Сполучені Штати звернулись до України по підтримку, і ми надамо їм необхідні засоби, безумовно передусім експертизу – досвід наших військових – для захисту від «шахедів», від крилатих ракет тощо. Але важливо, щоб цей приклад звернення США, а також країн Затоки до України все ж таки став поштовхом і для Європи, для інших наших партнерів – поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки саме на нашому континенті. Так само як Близькому Сходу, Європі потрібне посилення оборони. Ми бачимо з вами, скільки на Близькому Сході, до речі, було і різних систем ППО, включаючи «петріоти», але цього недостатньо в сучасних атаках, у сучасних технологіях. Тому Україна має експертизу, має досвід. Усі країни визнають, до речі, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідні виробництва. Маємо поширювати весь цей досвід на наших близьких друзів та партнерів у Європі.

І ще кілька речей. Говорили з паном Премʼєр-міністром про протидію російським нафтовим танкерам – тіньовому флоту. Це дуже актуальна тема. Російська війна прямо залежить від здатності Путіна заробляти на нафті. Саме тому так важливо, щоб європейські держави зупинили рух танкерів із російською нафтою, яких досі багато у європейських морях. Знаю, що Нідерланди розробляють відповідні кроки. Може, це будуть законодавчі зміни. Тим не менш ми повинні робити будь-які кроки, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту. Важливо, щоб це запрацювало. Ми говорили про це також із Францією, з іншими державами, з Єврокомісією – потрібні такі рішення. Так само як і санкції проти Росії – 20-й пакет санкцій потрібен. Ми дуже надіємось, що партнери зможуть його розблокувати.

І ще я вдячний Нідерландам за підтримку в питанні про стійку фінансову гарантію безпеки для України – про 90 мільярдів євро на два роки. Ми сьогодні піднімали це питання з Робом. Це безальтернативна підтримка для нас, і від неї прямо залежить, скільки життів нам вдасться захистити від російських ударів. Важливо, що з абсолютною більшістю Європи працюємо і по цьому питанню дуже конструктивно. Важливо, щоб усі країни нас підтримували в цьому. Дякую ще раз, Робе, за такий пріоритет у вашій дипломатичній роботі, за ваш візит. You are very welcomed. Thank you so much.

Слава Україні!