Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю, і обовʼязково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати – Президент України за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої лідери обговорили продовження військової підтримки, спільне виробництво зброї та роботу для притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців і Росії.

Глава держави подякував Робу Єттену за цей важливий і символічний візит до України майже одразу після початку роботи на чолі нового уряду.

«Нідерланди підтримують нас від перших днів цієї війни в багатьох вимірах. Це й оборонна підтримка, це допомога нашій енергетиці. Ми сьогодні говорили про енергетику з Робом і підготовку до наступного сезону. Підтримка санкцій проти Росії і також політична підтримка для України. Ми особливо цінуємо вашу роботу в справедливості – у притягненні до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, самої Росії за цю абсолютно неспровоковану, загарбницьку агресію», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що саме в Нідерландах триває робота для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, і цього року він має бути організаційно підготовлений.

Глава держави поінформував Премʼєр-міністра про ситуацію на полі бою та російські атаки, які жодного дня не припиняються. Роб Єттен висловив співчуття у звʼязку із російськими терористичними ударами та запевнив, що Нідерланди активно підтримуватимуть Україну в різних напрямах і надалі.

«Ми маємо амбіції та наміри розширити потужності з виробництва дронів. Ми хочемо зробити це разом, тобто як з компаніями в Нідерландах, так і з компаніями в Україні. Щоб ми могли збільшити виробництво в обох наших країнах, забезпечити якомога швидше постачання для всіх військ на полі бою та наростити виробництво для Європи загалом», – додав Роб Єттен.

Лідери обговорили продовження оборонної допомоги, важливість розвитку програми PURL і запит від українських воїнів щодо радарів, який військові озвучили Володимиру Зеленському на фронті в Дружківці. Нідерланди – одна з країн, що виробляють такі радари, які можуть допомогти в захисті.

«Важливо, що разом з Нідерландами ми виробляємо вже зброю. Ми почали це. І обовʼязково ми будемо цю спільну роботу продовжувати, ми будемо збільшувати це. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І предметно ми це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва», – сказав Президент.

Велику увагу приділили викликам через війну на Близькому Сході та ударам з Ірану по всіх країнах Затоки.

«Країни регіону і Сполучені Штати Америки звернулись до України по підтримку – ми надамо їм необхідні засоби, безумовно передусім експертизу – досвід наших військових – для захисту від “шахедів”, від крилатих ракет тощо. Але важливо, щоб цей приклад звернення Америки, а також країн Затоки до України все ж таки став поштовхом для Європи, для інших наших партнерів – поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки саме на нашому континенті», – наголосив Президент.

Також лідери обговорили протидію російським нафтовим танкерам. Президент наголосив: важливо, щоб європейські держави зупинили рух танкерів із російською нафтою. Нідерланди розробляють відповідні законодавчі зміни, щоб блокувати та конфісковувати тіньовий танкерний флот і нафту.

«Так само як і санкції проти Росії – 20-й пакет санкцій потрібен. Ми дуже надіємось, що партнери зможуть його розблокувати. І ще я вдячний Нідерландам за підтримку в питанні про стійку фінансову гарантію безпеки для України – про 90 мільярдів євро на два роки», – акцентував Володимир Зеленський.

«Чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України – у Європі. Вона є частиною європейської сім’ї і зрештою повинна стати членом ЄС. Важливо, що Україна продовжує роботу над реформами. Саме це ми й обговорювали, і я вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років у часи війни, а також тим, що продовжуються необхідні реформи для вступу до ЄС», – додав Роб Єттен.