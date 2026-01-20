Президент:

Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, як захищати життя і перебудувати роботу – звернення Президента

20 січня 2026 року - 20:03

ностанні новини

У Давосі відбулася продуктивна й змістовна зустріч президентів України та США

22 січня 2026 року - 16:47

20 січня 2026 року - 20:00

Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – звернення Президента

19 січня 2026 року - 20:48

Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати в захисті позицій на фронті

18 січня 2026 року - 21:38

фФотогалерея
Робочий візит Президента до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі

22 січня 2026 року - 16:50

22 січня 2026 року - 16:47

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів продуктивну та змістовну зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту Трампу за його зусилля для припинення кровопролиття та закінчення війни.

Лідери обговорили роботу української та американської переговорних команд, які фактично щодня працюють у форматі зустрічей або спілкування. За словами Президента України, зараз документи ще більш підготовлені.

Окрема увага – зміцненню української протиповітряної оборони. Володимир Зеленський відзначив, що попередня зустріч із Президентом Трампом 28 грудня у Флориді допомогла захисту неба, і Україна розраховує на посилення цього разу. Президент України подякував за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий.

ф

22 січня 2026 року - 16:50
