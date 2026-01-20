У Давосі відбулася продуктивна й змістовна зустріч президентів України та США

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів продуктивну та змістовну зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави подякував Президенту Трампу за його зусилля для припинення кровопролиття та закінчення війни.

Лідери обговорили роботу української та американської переговорних команд, які фактично щодня працюють у форматі зустрічей або спілкування. За словами Президента України, зараз документи ще більш підготовлені.

Окрема увага – зміцненню української протиповітряної оборони. Володимир Зеленський відзначив, що попередня зустріч із Президентом Трампом 28 грудня у Флориді допомогла захисту неба, і Україна розраховує на посилення цього разу. Президент України подякував за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий.