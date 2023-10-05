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Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти
Щоб у майбутньому у Європі не було війни, наша єдність має спрацювати на повну силу – виступ Президента України на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 15:47

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Маємо потужні рішення щодо посилення української ППО – Володимир Зеленський за підсумками саміту Європейської політичної спільноти

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Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти
Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30

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Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

5 жовтня 2023 року - 20:05

Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Лідери обговорили необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак наголосили на продовженні безпекової співпраці та подальшому розширенні оборонних спроможностей Української держави.

Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії обговорили роботу паралельних маршрутів зернового експорту й наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для захисту свободи судноплавства в Чорному морі. Також ішлося про можливі формати страхування суден, які прямуватимуть до українських портів.

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Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30
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