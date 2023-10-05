Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Лідери обговорили необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак наголосили на продовженні безпекової співпраці та подальшому розширенні оборонних спроможностей Української держави.

Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії обговорили роботу паралельних маршрутів зернового експорту й наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для захисту свободи судноплавства в Чорному морі. Також ішлося про можливі формати страхування суден, які прямуватимуть до українських портів.