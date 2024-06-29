Президент зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, якого напередодні вдалося звільнити з російського полону.

Глава держави привітав Нарімана Джеляла з поверненням додому й зазначив, що радий особистій зустрічі з ним. Президент розповів, що стежив за його долею у неволі та весь цей час підтримував контакт із родиною.

«Листи ваші отримував, читав. Я дуже радий, що ви повернулися. Знаю, що майже ніхто не вірив, але я дуже радий, що нам вдалося», – сказав Володимир Зеленський.

Наріман Джелял розповів про умови перебування в полоні й поділився своїми найближчими планами.

«Я дякую вам за таку щиру особисту участь у моїй долі та взагалі долі військовополонених – що повертаєте. Це велика справа. І те, що це відбувається, – наші хлопці, дівчата про це знають, а рідні бачать. Для них це велика надія, і вона надихає триматися там. А там потрібні сили для того, щоб триматися», – зазначив він.

Глава держави розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів.

Володимир Зеленський і Наріман Джелял також обговорили ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема з політичними переслідуваннями.

Раніше Президент і заступник голови Меджлісу зустрічалися під час міжнародного саміту Кримської платформи наприкінці серпня 2021 року. За кілька днів після повернення Нарімана Джеляла із заходу російські окупанти захопили його в Криму та засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за сфабрикованою справою. Днями Нарімана Джеляла та ще девʼятьох цивільних українців вдалося повернути додому.

Також Україна змогла звільнити з російського полону 90 військових – воїнів армії, ВМС, Нацгвардії, тероборонців і прикордонників.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 53 обміни. Завдяки цьому вдалося повернути додому 3310 українців – військових і цивільних.