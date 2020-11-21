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Президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після рішення КСУ

25 листопада 2020 року - 16:43

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення. Відповідний лист Глава Української держави направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

У листі Володимир Зеленський висловлює щиру вдячність Джанні Букіккіо за незмінну багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів.

Президент зазначає, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

«Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією», – наголошує Глава держави.

Зокрема, Володимир Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

«Ми високо цінуємо експертну допомогу Венеціанської комісії та розраховуємо на продовження тісної співпраці», – зазначає Глава держави у листі.

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