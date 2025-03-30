Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію – звернення Президента
Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію – звернення Президента

30 березня 2025 року - 21:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент подякував рятувальникам за допомогу українцям та українкам, постраждалим від російських обстрілів

30 березня 2025 року - 22:17

Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову

30 березня 2025 року - 22:06

Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію – звернення Президента

30 березня 2025 року - 21:47

Президент України оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік

30 березня 2025 року - 17:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Французької Республіки
Робочий візит Президента України до Французької Республіки

26 березня 2025 року - 23:10

Перейти до всіх галерей

Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову

30 березня 2025 року - 22:06

Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили взаємодію зі США, кроки для досягнення справедливого миру та необхідний тиск на Росію.

Глава держави подякував за всю допомогу та підтримку, яку надає Фінляндія. Лідери обговорили, якими можуть бути шляхи посилення спільної роботи з партнерами заради встановлення тривалого миру та гарантування безпеки.

Александр Стубб поділився деталями своєї зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше. Володимир Зеленський наголосив на тому, що на це має бути відповідна реакція США, Європи та всіх партнерів у світі, які прагнуть миру.

Президенти України й Фінляндії також узгодили спільні позиції та подальші контакти. Зокрема, ішлося про гарантії безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.

Версія для друку