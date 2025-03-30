Президенти України та Фінляндії провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Обговорили взаємодію зі США, кроки для досягнення справедливого миру та необхідний тиск на Росію.

Глава держави подякував за всю допомогу та підтримку, яку надає Фінляндія. Лідери обговорили, якими можуть бути шляхи посилення спільної роботи з партнерами заради встановлення тривалого миру та гарантування безпеки.

Александр Стубб поділився деталями своєї зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше. Володимир Зеленський наголосив на тому, що на це має бути відповідна реакція США, Європи та всіх партнерів у світі, які прагнуть миру.

Президенти України й Фінляндії також узгодили спільні позиції та подальші контакти. Зокрема, ішлося про гарантії безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.