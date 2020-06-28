Президенти України та Швейцарії ознайомилися з об’єктом «Великого будівництва» й поспілкувалися з фермерами Луганщини

Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга під час робочої поїздки на Донбас ознайомилися з перебігом будівництва автомобільної дороги державного значення Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, яке здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Автошлях Сєвєродонецьк – Станиця Луганська складається з чотирьох дорожніх ділянок. Транспортне сполучення нині відновлено на всіх ділянках. Також планується провести ремонтні роботи на дорогах Старобільськ – Мілове, Старобільськ – Новий Айдар, Сєвєродонецьк – КПВВ «Золоте».

«Ми не зупиняли жодних інфраструктурних проектів – будівництво шкіл, дитячих садочків і доріг – на час карантину», – сказав Володимир Зеленський.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков продемонстрував графік будівництва автошляхів у Луганській області. У 2014-2016 роках у регіоні доріг не будували взагалі, а у 2017-2019-му було споруджено лише кілька десятків кілометрів.

«Водночас лише за перше півріччя 2020 року в області побудовано та реконструйовано 130 кілометрів доріг», – повідомив Олександр Кубраков.

Президент Швейцарії була щиро здивована такими показниками. «Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг», – зазначила Симонетта Соммаруга.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зауважив, що в межах програми «Велике будівництво» також будують приймальні відділення в медичних закладах і стадіони.

«Цей регіон не бачив такої якості доріг, які оснащені сучасними об’єктами інфраструктури, навіть зупинками із сонячними батареями», – сказав Кирило Тимошенко.

Цього року планується здійснити ремонт і інших важливих доріг державного та місцевого значення.

Президенти також ознайомилися з продукцією сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Овочі станичників». Представники кооперативу наголосили, що завдяки новій дорозі вони можуть постачати продукцію до населених пунктів Луганської області.

Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга із задоволенням скуштували ягоди та фрукти, які вирощують фермери. Аграрії подякували Президенту України за реконструкцію дороги.