Президентське подружжя у Великій Британії вшанувало пам’ять невинних жертв

Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника Невинним жертвам на території головної соборної церкви Великої Британії – Вестмінстерського абатства.

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих усього світу, які зазнали утисків, насильства та воєн, і, зокрема, жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збройного конфлікту на сході нашої держави.

У пам’ять про загиблих було прочитано поминальну промову.

Також Глава держави оглянув експозицію Музею військового штабу Вінстона Черчилля. Президент зробив запис у Книзі почесних гостей Музею.