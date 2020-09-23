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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Офіційний візит Президента України до Великої Британії
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Президентське подружжя у Великій Британії вшанувало пам’ять невинних жертв

8 жовтня 2020 року - 14:17

Президентське подружжя у Великій Британії вшанувало пам’ять невинних жертв

Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника Невинним жертвам на території головної соборної церкви Великої Британії – Вестмінстерського абатства.

Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих усього світу, які зазнали утисків, насильства та воєн, і, зокрема, жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збройного конфлікту на сході нашої держави.

У пам’ять про загиблих було прочитано поминальну промову.

Також Глава держави оглянув експозицію Музею військового штабу Вінстона Черчилля. Президент зробив запис у Книзі почесних гостей Музею.

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Офіційний візит Президента України до Великої Британії

7 жовтня 2020 року - 20:01
У межах офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з членами британської королівської родини Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими, 7 жовтня 2020 року
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