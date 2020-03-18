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Президентським літаком евакуювали 33 українці, які не змогли виїхати з Австрії

18 березня 2020 року - 22:34

Літак Президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» (Київ) 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

За дорученням Глави держави спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.

Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.
 

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