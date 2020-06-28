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Президенту України представили концепцію розвитку туристичної галузі Чернівецької області

8 липня 2020 року - 20:58

Президенту України представили концепцію розвитку туристичної галузі Чернівецької області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернівецької області ознайомився з концепцією розвитку туристичної галузі регіону в межах президентської ініціативи #МандруйУкраїною.

Концепцію презентував голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук під час зустрічі Глави держави з місцевими підприємцями.

«Ініціатива Президента України з пожвавлення внутрішнього туризму є надзвичайно актуальною не лише через карантинні обмеження, неможливість чи ускладнення у зв'язку з пандемією закордонного туризму, а передусім тому, що внутрішній туризм є дієвим інструментом об’єднання українського народу», – сказав голова Чернівецької ОДА.

За його словами, стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року туристична галузь визначена як одна зі стратегічних цілей.

У своїй презентації Сергій Осачук розповів про головні туристичні «магніти» області, серед яких: Чернівецький національний університет імені Федьковича, середмістя Чернівців, Хотинська фортеця, Дністровський каньйон та Буковинські Карпати, а також музейні комплекси та гастрономічний туризм.  

Президент повідомив, що Національна програма «Велике будівництво» наступного року розшириться за рахунок об’єктів культури.

«У цьому році ми почали програму «Велике будівництво», крім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати. Це початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми – 100 культурних об’єктів», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що влада підтримуватиме місця, які є носіями культурної спадщини України.

«Це є в планах, ми це будемо здійснювати», – зауважив він. 

Також Глава держави поставив завдання вивчити питання прямого залізничного сполучення між Києвом та Чернівецькою областю.

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Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області

8 липня 2020 року - 15:07
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