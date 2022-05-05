Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розглянула питання щодо забезпечення нагальних потреб громадян в умовах воєнного стану

Під головуванням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. На заході, який провели у форматі відеоконференції, були розглянуті питання забезпечення громадян пальним та продовольчими товарами в умовах воєнного стану, а також впровадження державної системи обліку гуманітарної допомоги.

Керівник Офісу Глави держави подякував членам Конгресу за їхню роботу в цих складних умовах.

«Те, що ви робите щодня, – це дуже важливо. Особливо в тих регіонах, які є найгарячішими. Ми хочемо, щоб ви відчували, що влада з вами та робить усе необхідне, щоб вам допомагати й наближати нашу спільну й очікувану перемогу», – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив на важливості забезпечення громадян гуманітарною допомогою, яке має відбуватися системно й на належному рівні. Зокрема, з цією метою Президент Володимир Зеленський утворив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань.

Секретар президії Конгресу, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на виконання відповідного завдання Володимира Зеленського була створена державна система гуманітарної допомоги.

«Ця система в режимі реального часу вирішує три головні завдання: веде облік всієї завезеної на територію України гуманітарної допомоги в розрізі кожного окремого декларанта й отримувача; веде облік потреб отримання та відвантаження гуманітарної допомоги по складах 24 регіонів України та міста Києва; веде облік отримання гуманітарної допомоги по територіальних громадах з усіх джерел надходження», – сказав Кирило Тимошенко.

«Завдяки системі ми бачимо, що з великого обсягу гуманітарної допомоги в середньому лише 18% спрямовується до обласних військових адміністрацій, решту отримують благодійні, релігійні, громадські та інші організації», – додав він.

Відповідно, як зазначив заступник керівника Офісу Президента, для забезпечення потреб громад ОВА можуть розраховувати максимально лише на 18% від усієї допомоги, що перетинає кордон. І тут є завдання для Міністерства закордонних справ – співпрацювати на рівні посольств із міжнародними проектами, організаціями та урядами, зазначив він.

За словами Кирила Тимошенка, необхідно максимально пришвидшити всі процеси проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Для цього за ініціативою Офісу Президента запущено доопрацьовану систему «Шлях», що допомагає прикордонникам дуже швидко перевіряти водіїв, яким дозволено виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу. Крім того, запускаються електронні декларації на ввезення гумдопомоги, які дадуть змогу ще на етапі відправки створювати електронні митні декларації.

Щодо питання забезпечення населення продовольчими товарами Кирило Тимошенко доповів, що станом на 4 травня з понад 7 млн продуктових наборів, що мали бути розповсюджені на територіях, де відбувалися чи тривають бойові дії, роздано 36%. Найбільше – у Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській, Запорізькій та Луганській областях. 57% розданих наборів сформували самостійно фронтові регіони. Решту надіслали області, що їм допомагають.

Найпотужнішим хабом виробництва таких продуктових наборів є Дніпропетровщина. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що з березня в регіоні з нуля почалося виробництво продуктових наборів. Сьогодні хаб складається з двох складських приміщень, де щодоби працює близько 300 осіб. Ця система здатна збирати майже 100 тис. продуктових наборів за добу. Налагоджена чітка транспортна логістика.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про поточну ситуацію на ринку пального. Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

За її словами, уряд постійно співпрацює з операторами ринку, щоб зрозуміти потреби та віднайти шляхи усунення дефіциту.

Юлія Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит», – сказала Юлія Свириденко й додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

На порядку денному засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад також було питання впорядкування носіння вогнепальної зброї підрозділами сил оборони. З цього питання було заслухано доповідь начальника штабу – заступника командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Сергія Собка, який повідомив, що з метою впорядкування питання зберігання зброї добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ) командувач сил ТрО затвердив алгоритм утримання зброї добровольчих формувань. Так, вони мають зберігати вогнепальну зброю, інші види озброєння та боєприпасів у окремих обладнаних місцях на території свого розташування. Ці місця мають бути обладнані відповідно до вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Голова Служби безпеки Іван Баканов зі свого боку зазначив, що рішення стосовно озброєння цивільного населення попри певні ризики було правильним і своєчасним, адже допомогло захистити країну, консолідувати суспільство, підняти бойовий дух громадян, особливо в перші дні агресії РФ.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський додав, що це питання необхідно розв'язувати одночасно з питанням реєстрації ДФТГ, зокрема в контексті їх підпорядкування та функцій. Міністр висловився за необхідність стимулювати й мотивувати членів ДФТГ переходити до лав Збройних Сил.

Під час розгляду питання забезпечення фінансування бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан акцентував увагу на проблемі з отриманням громадянами (освітянами, медиками, працівниками комунальних служб) заробітних плат на територіях, де немає інтернету або посадових осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд ухвалив декілька рішень щодо врегулювання здійснення платежів на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де відбуваються бойові дії. За його словами, місцеві органи казначейства погоджують платежі з військовими адміністраціями, які володіють інформацією про ситуацію на місцях. Водночас для оперативнішого реагування є пропозиції про призначення спеціальних представників громад, які займатимуться цими питаннями.

Учасники засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад також обговорили створення єдиної платформи для пошуку зниклих безвісти. Телеведуча Катерина Осадча запропонувала об’єднати зусилля волонтерів і влади в цьому питанні. За її словами, створено базу безвісти зниклих, чат-бот, розробляється сайт і триває підготовка до запуску гарячої лінії. Як зазначила телеведуча, до цієї роботи можуть долучитися відповідні міністерства, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, військові адміністрації, поліція, медичні заклади, Червоний Хрест, а також медіа.

«Ми хочемо стати провідником між владою та людьми у пошуку безвісти зниклих», – сказала Катерина Осадча.

До засідання президії також долучилися телеведучий та артист Микола Сєрга, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова.

На завершення Андрій Єрмак запропонував проводити засідання президії Конгресу що два тижні.