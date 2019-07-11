Припиніть незаконну вирубку лісу, або на ваше місце прийдуть інші – Президент під час наради на Харківщині

17 липня, під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в регіоні. Перед початком наради Глава держави оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, проблема незаконних вирубок та знищення лісів є загальнонаціональною. Однак особливо гостро вона стоїть на Харківщині, оскільки показник лісистості тут – 12%, що менше, ніж у середньому по Україні. Також про незаконну вирубку лісів в області багато писали ЗМІ. Тому нараду проводять саме тут.

Про факти незаконного використання лісових ресурсів Президенту та присутнім на заході доповів директор ДП «Жовтневе лісове господарство» Руслан Чагаровський.

Він також повідомив про тиск на нього та його родину, який він пов’язує з ініційованими ним ревізіями в лісгоспі. Крім того, Руслан Чагаровський поінформував про незаконну вирубку найдорожчих і найцінніших порід дуба з подальшою реалізацією деревини за кордон, яку організувала група осіб.

«У мене є всі документи. Ми зверталися до правоохоронних органів, починаючи з 27 червня цього року. Наразі є реакція – вчора телефонували з НАБУ», – сказав керівник Жовтневого лісгоспу.

Руслан Чагаровський наголосив, що його доповідь стосується лише самовільної вирубки у Жовтневому лісовому господарстві.

«Ми зробили ревізію всього 10% від загальної площі і виявили 80 млн грн збитків – це понад 8 тисяч кубічних метрів деревини. За нашими підрахунками, коли ми зробимо повну ревізію лісгоспу, всіх лісових обходів Жовтневого господарства, то приблизно це буде близько 200 мільйонів гривень», – підкреслив він. Керівник лісгоспу також додав, що, за його попередніми оцінками, в межах області сума збитків може сягати мільярда гривень.

За словами Руслана Чагаровського, незаконні вирубки на Харківщині контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. «Наразі він найбільший «чорний лісоруб» на Харківщині… У мене з’явилася можливість наводити лад з приходом нової влади», – зазначив він.

Президент просто під час наради зателефонував Віктору Сисі, який, за словами одного з працівників лісгоспу, перебуває у відрядженні в Києві.

«Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Офіс Президента о десятій», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, під час наради наголошувалося на тому, що в області має місце недопуск екологічної інспекції в лісові господарства.

Глава держави закликав місцевих керівників правоохоронних органів звернути увагу на проблему вирубки лісів і на прізвища, названі Русланом Чагаровським.

«Прізвища – Сиса, Санін, Антипенко. Дуже прошу звернути особливу увагу та розібратися з цим питанням. Вам треба сісти за один стіл, з’ясувати й припинити вирубку лісу на Харківщині. Якщо ви цього не зможете зробити, то на ваших місцях з'являться інші люди», – наголосив Глава держави. Він також доручив гарантувати безпеку Руслана Чагаровського.

«Ви всі в курсі всіх прізвищ – це не тільки лісівники, директори. Ви знаєте, що є люди в державі, які пов'язані з кришуванням цього «бізнесу». Зверніть на це увагу», – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Олексій Гончарук наголосив, що у правоохоронних органів є достатньо інструментів для ефективної роботи.

«Наша сьогоднішня зустріч має бути сигналом для добре інформованих людей, що час змінити модель поведінки. Далі так тривати не може», – резюмував він.

Довідка. У першому півріччі 2019 року в лісах Харківського облуправління лісового та мисливського господарства обсяг незаконних рубок склав 9,3 тис. куб. м, заподіяно шкоди на 86 млн грн, відшкодовано – 98,1 тис. грн, або 0,1%. До органів поліції передано 75 справ, з яких жодна не була розглянута судами.