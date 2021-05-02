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Привітання Президента України з Великоднем
Привітання Президента України з Великоднем

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Привітання Президента України з Великоднем

2 травня 2021 року - 07:17

Привітання Президента України з Великоднем

Дорогі українці!

Від щирого серця я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове!

Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома.

Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного.

Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього.

А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир.

Або на медичному чергуванні, біля ліжок із захворілими, у боротьбі за здоров’я та життя.

Ну і, звісно, святкувати Пасху вдома для нас так само радісно, адже поруч – наші кохані, наші дітки, онуки, наші батьки, наші найближчі та найрідніші люди.

Від усієї душі я бажаю вам, щоб усі вони були здоровими та щасливими! Від усього серця я вітаю вас зі святом, бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної паски!

Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою й добром для великих справ та великих звершень.

Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов.

Нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток.

Нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир.

Зі святом вас, дорогі українці!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

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