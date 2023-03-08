Привітання Володимира Зеленського з Міжнародним днем боротьби за права жінок

Українці й українки!

Сьогодні Міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок.

Щороку в цей день я дякую.

Дякую своїй мамі, телефоную їй. Дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага.

Дякую своїй дружині. За те, що ми разом, кохаємо, і за те, що в нас є такі прекрасні діти.

Дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми нарівні як колеги.

І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня.

Кожен і кожна мають свою думку, як і що робити в цей день, 8 березня. І в цьому – наша сила. В цьому є свобода.

Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні.

Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу.

Подякувати мамам. Згадати, що поки мама жива, ти можеш відчути себе дитиною. Подякувати коханим за повагу й силу.

Разом ми сильні. Разом ми нездоланні. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо.

Обовʼязково.

Слава Україні!