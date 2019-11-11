Приїзд чеських бізнесменів свідчить про покращення ділового клімату в Україні – Президент

Під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем було відзначено суттєву економічну складову візиту очільника чеського уряду в Україну.

«Потужний склад представників чеських ділових кіл, які супроводжують пана Прем’єр-міністра, свідчить про те, що наші кроки з покращення бізнес-клімату приваблюють іноземний бізнес. Вірю, що сьогоднішній Українсько-чеський бізнес-форум збільшить обсяг чеських інвестицій в Україну та активізує взаємну торгівлю», – зазначив Президент.

Окремо Глава держави подякував Андрею Бабішу за рішення про реабілітацію українських військових у чеських медичних закладах та за змістовну зустріч.

«Така допомога є для нас, для кожного українця, дуже важливою. Вдячний вам, шановний пане Прем’єр-міністре, за плідні переговори. Сподіваюся, що перші підсумки реалізації наших домовленостей ми підіб’ємо під час чергового засідання Українсько-чеської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яке має відбутися найближчим часом у Києві», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що в Україну прибули близько 100 представників чеського бізнесу.

«Значну частину нашої розмови ми приділили тому, що повинна робити українська сторона, щоб збільшувати кількість чеських підприємств, які відкриваються в Україні, та інвестиції чеського капіталу. Це – захист цих інвестицій та повага у бізнес-відносинах», – додав Володимир Зеленський і висловив сподівання, що бізнес-взаємини між Україною та Чехією поліпшуватимуться.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш назвав зустріч з Президентом України перезапуском взаємин.

«Делегація наших підприємців дуже велика. Тут зі мною і віце-прем’єр чеського уряду. Наші дискусії та зустрічі були дуже щирими, дружніми й дуже конкретними», – сказав він.

Андрей Бабіш нагадав, що з 2014 року Чехія надала Україні 15 млн євро допомоги, підтримує впровадження реформ.

«Усі наші підприємці та інвестори стежать за антикорупційною діяльністю, за реформою правової системи. Для нас особливо важливим є верховенство права, яке також украй важливе й для підприємницького середовища», – наголосив Прем’єр-міністр Чехії.

«Я вважаю цей візит дуже важливим. Якщо у нас було 10 років паузи, то тепер нам треба надолужувати. І я переконаний, що спільні економічні цілі, які ми конкретизували щодо наших підприємств, ми зуміємо перетворити на нарощування товарообігу між Чехією та Україною», – додав Андрей Бабіш.